Долговой коллапс будет нарастать: Кучеренко подсчитал, сколько денег вынет из карманов украинцев очередное повышение тарифов

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко Скриншот видео

Только за электроэнергию придется платить в среднем на 100 грн больше, говорит парламентарий

Из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и в связи с локдауном долговой коллапс в Украине будет только нарастать.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко пояснил, какие изменения ожидают украинцев с 1 января 2021 года относительно тарифов на электроэнергию.

"Я не думаю, что там будет повышаться цена верхняя – 1,56 киловатт-час, но будут убраны первые 100 киловатт льготных по 90 копеек, и это сразу минимум на 100 гривен примерно, на 70-80 гривен, увеличит платежки для населения", – отметил нардеп.

Кроме того, напомнил он, с 1 января растут тарифы на распределение газа.

"Я просто испугался. Когда в Киеве он (тариф. – Ред.) сегодня составляет 35 копеек за куб, а вот в Умани, например, будет 2,4 грн. И я посчитал, что, если дом потребляет 150-200 кубов газа – это небольшой дом, на отопление, то они дополнительно заплатят 300-400 грн. Это очень большой подъем", – отметил Алексей Кучеренко.

Парламентарий добавил, что есть еще одна печальная новость – стало известно о повышении тарифов на воду на 20%.

"Мне кажется почему-то, я боюсь, что это плохо закончится", – отметил Алексей Кучеренко и спрогнозировал, что в связи с локдауном долговой коллапс будет только нарастать.

Как сообщали, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа.

Согласно сообщению, уменьшение стоимости доставки произойдет лишь у двух операторов, а в 20 компаниях предлагают поднять тариф в среднем на 80%.

Добавим, ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года.