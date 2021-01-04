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Доходы госбюджета за 2020 год превысили запланированные, - Минфин

Фото из открытых источников

По состоянию на 1 января 2021 года на счетах Госказначейства была рекордная сумма

Министерство финансов заявило о том, что доходная часть государственного бюджета в 2020 году была перевыполнена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"Годовые показатели наполнения бюджета в 2020 г. обеспечены в полном объеме, несмотря на сложную ситуацию в начале года (в январе-апреле недопоступления в общий фонд составили 44,2 млрд грн)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Минфине рассказали, что по состоянию на 1 января 2021 года на счетах Госказначейства была рекордная сумма средств за последние 10 лет – 70,7 млрд грн (на ЕКС 12 млрд грн и на счетах в иностранной валюте 58,7 млрд грн). 

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Так, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 млрд грн, роспись выполнена на 102,2%.

Как отмечается, основными платежами, за счет которых произошло перевыполнение, стали:

  • налог на добавленную стоимость (+40,2 млрд грн), в первую очередь за счет усовершенствования работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков, ликвидации схем по налогу на добавленную стоимость,
  • налог на доходы физических лиц и военный сбор (+6,0 млрд грн),
  • акцизный налог с произведенной в Украине продукции (+4,8 млрд грн).

Также за 2020 год общий фонд государственного бюджета был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд гривен.

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Напомним, в минувшую среду, 30 декабря, в газете Верховной Рады "Голос Украины" был опубликован текст Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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