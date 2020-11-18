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Директор МВФ назвала условие для выделения транша Украине

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева Фото из открытых источников

Кристалина Георгиева считает, что диалог с Владимиром Зеленским по реализации программы МВФ был конструктивным

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назвала условие для выделения Украине помощи. Об этом она сообщила в Twitter

По ее словам, к пересмотру программы сотрудничества фонда с Украиной необходимо "полное согласование действий".

"Конструктивный телефонный разговор с президентом Зеленским по реализации программы МВФ, независимости центрального банка и борьбы с коррупцией. Полное согласование действий необходимо до пересмотра программы", - написала Георгиева. 

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Напомним, накануне, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Во время этого глава государства заверил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом. 

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