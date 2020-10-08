Действия "слуг народа" свидетельствуют о том, что будет распродажа государственного суверенитета, - Шарий

Анатолий Шарий 112.ua

Зеленский выдает за победу предоставление Украине кредита от Британии на покупку британских катеров, хотя этот кредит необходимо будет вернуть в течение десяти лет

То, чем занимаются сейчас депутаты от "Слуги народа" и глава государства Владимир Зеленский, говорит о том, что будет постепенная распродажа государственного суверенитета Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы!" на телеканале ZIK во время включения заявил журналист, блогер, лидер одноименной политической партии Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий отметил, что народные депутаты от пропрезидентской фракции "Слуга народа" сейчас "взялись" за активистов и общественных деятелей, ведь в случае принятия законопроекта № 4085, автором которого является Елизавета Ясько, их можно протянуть к уголовной ответственности за всего лишь выражение собственной позиции. Впоследствии, убежден Шарий, они "возьмутся" и за обычных граждан.

Также по мнению политика, в "Слуге народа" найдется нужное количество голосов для принятия этого закона.

Зато на другие законопроекты, которые крайне необходимы обществу, добавил он, голосов у "слуг" нет.

"И то, чем занимаются сейчас "слуги народа" и глава государства, говорит о том, что будет постепенная распродажа государственного суверенитета. Например, если мы посмотрим на то, чем занимается Зеленский, а он выдает за победу предоставления Украине кредита от Британии на покупку британских катеров, хотя этот кредит необходимо будет вернуть в течение десяти лет. Он показывает это как победу! Другая победа – 2,5 миллиарда нам дали кредитных гарантий. Господи, тот человек просто распродает Украину", – подчеркнул Анатолий Шарий.

Блогер добавил: складывается такое впечатление, что Владимир Зеленский просто не понимает, что подписывает и выполняет чью-то волю. А нардепы "Слуги народа", понимая всю ситуацию, сознательно принимают в этом участие.

"То есть это организованная преступная группа", – акцентировал Шарий.

Напомним, ранее блогер и политик Анатолий Шарий заявил, что власти Украины может попробовать перенести выборы для того, чтобы за эти месяцы, пока не будут проводиться выборы, разобраться с конкурентами.