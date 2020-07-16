Десятки счетов, миллионная зарплата и квартира в Киеве: Что задекларировал новый главы НБУ
На посту председателя правления "Укргазбанка" Шевченко получил 14 593 792 грн за прошлый год
Новоизбранный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год. Декларацию обнародовали 16 июля на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Как отмечается, Шевченко указал местом регистрации квартиру в Киеве площадью 72 кв. м. В ней также прописана его жена - Юлия Шевченко. Однако квартира находится в собственности Валентины Алиповой. Стоимость жилья по последним оценкам указана в размере 11 478 гривен.
В бесплатном пользовании у главы Нацбанка находятся еще три объекта недвижимости, собственником которых указана Валентина Алипова - домовладения в Киеве площадью 280,2 кв. метров и два земельных участка в Забирье под Киевом (308 и 2,5 тыс. метров).
В совместной собственности с женой Шевченко владеет квартирой в Киеве площадью 304,6 кв. м и двумя машиноместами. Стоимость квартиры оценивается в 3,535 млн грн, машиноместа по 50,5 тысяч грн каждое.
Новый глава Нацбанка владеет автомобилем Peugeot Partner 2016 года выпуска, а также имеет права пользования на автомобиле Mercedes-Benz G500 2012 года и Range Rover 2013 года, и на водное средство Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.
За 2019 год Кирилл Шевченко в качестве зарплаты на должности председателя правления "Укргазбанка" получил 14 593 792 грн. Кроме этого он получил от "Укргазбанка" в качестве дополнительного блага 214 258 грн, от профсоюза "Укргазбанка" 173 439 грн и 400 грн. От отчуждения недвижимого имущества он зарегистрировал доход в размере 13 316 940 грн, 426 458 грн - в качестве процентов в "Укргазбанке", 31 469 грн - страховых выплат, 7 996 - выплата от юрлица и 1 357 грн в качестве подарка не в денежной форме.
Также Шевченко имеет 9 банковских счетов в "Укргазбанке":
- 26 грн,
- 81 грн,
- 442 грн,
- 250 тыс. грн,
- 618 939 грн,
- 1 евро,
- 3 фунта стерлинга,
- 1 427 евро,
- 165 742 евро.
Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада 332 голосами поддержала назначение Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.