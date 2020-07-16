Десятки счетов, миллионная зарплата и квартира в Киеве: Что задекларировал новый главы НБУ

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко Сайт Кирилла Шевченко

На посту председателя правления "Укргазбанка" Шевченко получил 14 593 792 грн за прошлый год

Новоизбранный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год. Декларацию обнародовали 16 июля на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как отмечается, Шевченко указал местом регистрации квартиру в Киеве площадью 72 кв. м. В ней также прописана его жена - Юлия Шевченко. Однако квартира находится в собственности Валентины Алиповой. Стоимость жилья по последним оценкам указана в размере 11 478 гривен.

В бесплатном пользовании у главы Нацбанка находятся еще три объекта недвижимости, собственником которых указана Валентина Алипова - домовладения в Киеве площадью 280,2 кв. метров и два земельных участка в Забирье под Киевом (308 и 2,5 тыс. метров).

В совместной собственности с женой Шевченко владеет квартирой в Киеве площадью 304,6 кв. м и двумя машиноместами. Стоимость квартиры оценивается в 3,535 млн грн, машиноместа по 50,5 тысяч грн каждое.

Новый глава Нацбанка владеет автомобилем Peugeot Partner 2016 года выпуска, а также имеет права пользования на автомобиле Mercedes-Benz G500 2012 года и Range Rover 2013 года, и на водное средство Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

За 2019 год Кирилл Шевченко в качестве зарплаты на должности председателя правления "Укргазбанка" получил 14 593 792 грн. Кроме этого он получил от "Укргазбанка" в качестве дополнительного блага 214 258 грн, от профсоюза "Укргазбанка" 173 439 грн и 400 грн. От отчуждения недвижимого имущества он зарегистрировал доход в размере 13 316 940 грн, 426 458 грн - в качестве процентов в "Укргазбанке", 31 469 грн - страховых выплат, 7 996 - выплата от юрлица и 1 357 грн в качестве подарка не в денежной форме.

Также Шевченко имеет 9 банковских счетов в "Укргазбанке":

26 грн,

81 грн,

442 грн,

250 тыс. грн,

618 939 грн,

1 евро,

3 фунта стерлинга,

1 427 евро,

165 742 евро.

Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада 332 голосами поддержала назначение Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.