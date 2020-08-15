Депутаты предлагают альтернативный законопроект по налогам для айтишников: Бизнес просит его доработать

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Впрочем, Европейская бизнес ассоциация выдвинула свои предложения по этой инициативе

Народные депутаты зарегистрировали еще один пакет законопроектов для ІТ - №3979" о мерах по стимулированию развития ІТ-индустрии в Украине" и №3933-1 (налоговые изменения). Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект предоставить налоговые стимулы ИТ-индустрии за счет введения ряда налоговых льгот, и вместе с проектом Закона Украины “О мерах стимулирования развития ИТ-индустрии в Украине” устанавливают комплексную систему мер, которая необходима для развития ИТ-индустрии в Украине.

В частности, документом предусматривается введение ряда мер по стимулированию развития ИТ-индустрии введение налогообложения заработной платы и приравненных к ней платежей сотрудников ИТ индустрии на 5% налога с доходов физического лица и 5% единого социального взноса (при условии, если сумма единого взноса будет не меньше двойной размер минимального страхового взноса).

Впрочем, Европейская бизнес ассоциация выступила с заявлением, в которой просит доработать документ.

В частности, там просят масштабировать его на всех участников ИТ-рынка. Кроме того, учесть основные принципы, которые были уже сформированы и озвучены сервисной индустрией. Так, бизнес предложений:

Сохранение 3-й группы физических лиц–предпринимателей, как де-факто стандартный формат работы ИТ-индустрии на протяжении последних 15 лет, где достигнутые результаты доказали эффективность. Так, крайне важно обеспечить резидентам "Действие Сити" работу с 3-й группой физических лиц – предпринимателей, а также недопущение переквалификации таких отношений в трудовые.

Трудовые отношения заключать как контракт.

Недопущение повышения налоговой нагрузки на ИТ-бизнес во время мирового экономического кризиса.

Запрет на введение дополнительного регулирования для резидентов органом управления Цифрового парка " действие.Сити".

Предоставлять приоритетность интересов субъектов ЦБ над задачами государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, за исключением случаев, когда это касается вопросов жизни и здоровья человека, его прав и законных интересов.

Напомним, недавно отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами, а на месте отеля планируется сделать большой киберспортивный проект.