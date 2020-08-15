live
Новости » Экономика Читати новину українською

Депутаты предлагают альтернативный законопроект по налогам для айтишников: Бизнес просит его доработать

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Впрочем, Европейская бизнес ассоциация выдвинула свои предложения по этой инициативе

Народные депутаты зарегистрировали еще один пакет законопроектов для ІТ - №3979" о мерах по стимулированию развития ІТ-индустрии в Украине" и №3933-1 (налоговые изменения). Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект предоставить налоговые стимулы ИТ-индустрии за счет введения ряда налоговых льгот, и вместе с проектом Закона Украины “О мерах стимулирования развития ИТ-индустрии в Украине” устанавливают комплексную систему мер, которая необходима для развития ИТ-индустрии в Украине.

В частности, документом предусматривается введение ряда мер по стимулированию развития ИТ-индустрии введение налогообложения заработной платы и приравненных к ней платежей сотрудников ИТ индустрии на 5% налога с доходов физического лица и 5% единого социального взноса (при условии, если сумма единого взноса будет не меньше двойной размер минимального страхового взноса).

Впрочем, Европейская бизнес ассоциация выступила с заявлением, в которой просит доработать документ.

В частности, там просят масштабировать его на всех участников ИТ-рынка. Кроме того, учесть основные принципы, которые были уже сформированы и озвучены сервисной индустрией. Так, бизнес предложений:

  • Сохранение 3-й группы физических лиц–предпринимателей, как де-факто стандартный формат работы ИТ-индустрии на протяжении последних 15 лет, где достигнутые результаты доказали эффективность. Так, крайне важно обеспечить резидентам "Действие Сити" работу с 3-й группой физических лиц – предпринимателей, а также недопущение переквалификации таких отношений в трудовые.
  • Трудовые отношения заключать как контракт.
  • Недопущение повышения налоговой нагрузки на ИТ-бизнес во время мирового экономического кризиса.
  • Запрет на введение дополнительного регулирования для резидентов органом управления Цифрового парка " действие.Сити".
  • Предоставлять приоритетность интересов субъектов ЦБ над задачами государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, за исключением случаев, когда это касается вопросов жизни и здоровья человека, его прав и законных интересов.

Новости по теме: Конгресс США впервые заслушал глав крупнейших IT-компаний по антимонопольному делу: Что они говорили

Напомним, недавно отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами, а на месте отеля планируется сделать большой киберспортивный проект. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Усиление карантина в Киеве, окончательные результаты выборов в Беларуси и новый антирекорд COVID - 19 в Украине: главное за 14 августа Усиление контроля за карантином, новые заявления Кравчука по Донбассу и протесты в Беларуси: Главное за 10 августа Препараты и протокол лечения COVID-19: Как в Украине борются с пандемией коронавируса Деньги от ЕС, вспышка заболеваемости COVID-19 и новое звание для Кадырова: Актуальное на утро 24 июля
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Эпоха бедности: как выживают украинские пенсионеры? Давление на свободу слова | Ток-шоу
Взрыв на Позняках: кто получил квартиры? Проверили условия хранения селитры | Новости | 14.08.20
Есть угроза, что игорный бизнес подпадет под контроль либо зарубежных владельцев, либо местных олигархов, - Кацман
Год власти. Атака на свободу слова. Большая приватизация | Ток-шоу
Из шоу-бизнеса в политику. Выборы без Донбасса. Притеснения свободы слова | Ток-шоу