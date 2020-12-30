Деньги от игорного бизнеса окажутся в оффшорах, – Розенблат

Президент Украины подписал закон об игорном бизнесе 11 августа Фото из открытых источников

Такая инициатива создаст социальное напряжение в Украине, говорит бывший парламентарий

Деньги от игорного бизнеса, который легализовали в Украине, будут идти в те места в мире, где есть оффшорные компании.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат.

Гость ток-шоу напомнил, что в свое время народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев говорил о том, что доходы от игорного бизнеса составят 7,5 млрд грн, такую сумму соберут за получение лицензий.

"Вопрос в том, где будут средства, которые будут идти из самого игорного бизнеса. Они все будут на Коморских островах, в других местах, там, где есть оффшорные компании. Это также понятно", - сказал Борислав Розенблат.

Гость ток-шоу согласился с мнением относительно того, что закон об игорном бизнесе создаст социальное напряжение в Украине, потому что есть люди, которые последнее выносят, чтобы пойти и поиграть, ведь зависимость от игры – это болезнь. А с другой стороны, говорит парламентарий предыдущего созыва, игорный бизнес приобрел такие масштабы, что уже трудно было справиться.

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"То, что надо было сделать, это отдельные зоны, которые были бы, действительно, в пределах каких-то 5-звездочных отелей, вынесены за пределы городов для того, чтобы, действительно, не каждый мог туда попасть, для того, чтобы люди, которые хотят играть легально, у них была эта возможность", – сказал Борислав Розенблат.

Гость студии отметил, что сейчас, когда закон принят, правоохранители должны пристально следить за соблюдением его норм и в случае нарушений пресекать их.

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект об игорном бизнесе во втором чтении.

Следует заметить, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что игорный бизнес, который получит лицензии, должен в следующем году принести в бюджет страны 5 млрд грн.

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