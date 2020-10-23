Дело предприятия "Мотор Сич" рассматривается антимонопольным комитетом, – Уруский

Олег Уруский Фото из открытых источников

Сейчас процесс концентрации рассматривается антимонопольным комитетом

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что дело ареста акций предприятия "Мотор Сич" не продвинулось. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает "Радио свобода".

"Вопросы, связанные с деятельностью "Мотор Сичи" находятся в поле внимания правительства бесспорно. Потому, что это стратегическое предприятие для нас. И мы не имеем права потерять такое предприятие.

Сейчас рассматривается антимонопольным комитетом процесс концентрации... потому что фактически одна компания сконцентрировала это в себе. Туда присоединился господин, о котором вы говорите (Александр Ярославский, – ред.). Это вопрос в плоскости АМКУ, проверяют на соответствие закону", – ответил Уруский на вопрос о деле с арестом акций предприятия "Мотор Сич".

Справка:

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Акции предприятия "Мотор Сич", проданные китайским инвесторам, находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ, с целью сохранения вещественных доказательств по возбужденному в июле 2017 года уголовному делу. До этого китайские инвесторы имели договоренность о совместной концентрацию акций компании с государственным концерном "Укроборонпром", который должен был получить около 25% акций, китайский инвестор сконцентрировать более 50%. Сейчас украинская и китайская стороны называют то соглашение неактуальным.

Напомним, 4 августа 2020 года китайская компания Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявку на концентрацию активов, которую она ранее подавала вместе с ГК "Укроборонпром". В тот же день китайский Skyrizon и украинский DCH договорились о сотрудничестве и подали новую совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины о намерении сконцентрировать активы "Мотор Сичи". Она была отклонена. И сейчас инвесторы готовят уже третью заявку о концентрации активов, а параллельно – арбитражные иски.