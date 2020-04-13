Дефицита хлеба в Украине не будет, - Минэкономики

Игорь Петрашко из открытых источников

Министр экономики заверил, что рост цен по определенным товарным позициям удалось остановить

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что в Украине рынок наполнен товарами, и дефицита хлеба не будет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Недопущение продовольственного дефицита и стабилизация цен на продукцию первой необходимости и медицинские изделия – это вызовы, которые стоят перед министерством. В рамках этого ведется активный ежедневный мониторинг состояния цен на пищевые товары, а также привлекаются к диалогу производители, дистрибьюторы и магазины. Сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильна и контролируема", - заявил Петрашко.

По его словам, две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка о предельных объемах экспорта пшеницы.

"По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать хлеб нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы – в два раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В общем, последние 10 дней цены не росли.

"Причины роста цен носят, в первую очередь, сезонный характер. Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается подорожание отдельных категорий продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе - это девальвация, которая происходит с валютой. Третья причина - это спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают", - рассказал Игорь Петрашко.

Ранее сообщалось, что столичные супермаркеты, по рекомендации Антимонопольного комитета, согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.