Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составил более 17 миллиардов гривен

В октябре впервые за текущий год расходы и доходы были равными

Затраты Пенсионного фонда Украины в январе-октябре 2020 года превысили доходы на 17,3 млрд грн. Об этом сообщила прессслужба ведомства.

Отмечается, что за 10 месяцев текущего года общие доходы фонда составляют 378 млрд грн. При этом в 2019 году этот показатель составлял 354 млрд, соответственно в этом году фонд заработал на 6,8% больше. В то же время расходы из Пенсионного фонда в 2020 году составили более 395 млрд грн.

Как известно, доходы ПФУ состоят из собственных доходов и дофінансувань из бюджета. В этом году Фонд имел 226,7 млрд грн собственных средств, что составляет 60%. В 2019 году этот показатель находился на уровне 55,5%.

В октябре 2020 года расходы Пенсионного фонда составляли 39,9 миллиарда и равнялись доходам ведомства.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект о компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Предполагается, что в перечень таких выплат войдут пенсии, зарплаты, стипендии и соцвыплаты.