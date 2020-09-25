Дефицит бюджета слишком большой: В "Слуге народа" назвали, какие поправки готовят к проекту бюджета-2021

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Отдельные доходы, о которых забыл Минфин, необходимо вообще отразить, отметил Даниил Гетманцев

Доходную часть проекта государственного бюджета на следующий год необходимо увеличить, а отдельные расходы уменьшить, чтобы сократить дефицит бюджета.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат ("Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий сообщил, что готовит много поправок к проекту государственного бюджета на 2021 год, которые направлены на увеличение доходной части бюджета там, где есть занижение в платежах по таможне.

"Также я считаю, что необходимо снизить некоторые расходы государственного бюджета. Некоторые доходы необходимо вообще отразить. Скажем, доходы от игорного бизнеса. Мы с таким сопротивлением приняли закон об игорном бизнесе, но почему-то Министерство финансов забыло отразить эти доходы в проекте государственного бюджета", – отметил народный депутат.

Даниил Гетманцев продолжил: "Основной целью тех поправок, которые я лично готовлю..., это уменьшение дефицита. Я хочу сократить расходы и, соответственно, увеличить доходную часть, чтобы сократить дефицит. Дефицит, действительно, слишком большой, с одной стороны. А с другой стороны, и это моя последовательная позиция еще с прошлого бюджетного процесса, считаю целесообразным предусмотреть законом о государственном бюджете программу поддержки рождаемости".

Напомним, 18 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания парламента представил нардепам проект государственного бюджета на 2021 год. По его словам, документ можно назвать "Бюджет возможностей для дальнейшего развития".

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что, если бы первичный документ бюджета на 2021 год был бы частично или полностью обсужден с народными депутатами, его прохождение в стенах парламента было бы легче.