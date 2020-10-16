Дефицит бюджета будет такой, что не будут финансироваться никакие социальные расходы государства, - Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Украинцы столкнутся с реальностью, когда у государства денег вообще нет, прогнозирует нардеп

До конца текущего года и в начале следующего дефицит бюджета будет таким, что не будут финансироваться никакие социальные расходы государства.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Парламентарий предостерег, что Украина может столкнуться с новой реальностью, когда у государства вообще нет денег.

"Мы плавно пришли к тому, что, выделив 79 млрд грн на борьбу с COVID, мы потратили на борьбу с COVID от силы 1,5 млрд, и сейчас всю страну начнем загонять в "красную" зону. Выдержит ли это экономика - для меня вообще загадка... Недобор бюджета будет колоссальный", – отметил Александр Дубинский.

По его словам, недобор бюджета украинцы увидят совсем скоро.

"И уже к концу года этого и начале следующего дефицит будет таким, что не будут финансироваться ни одни социальные расходы государства. то есть пенсии, допустим, платиться будут, медицина, допустим, в экстренных случаях финансироваться будет, а какие-то инфраструктурные проекты, дороги, ремонты ЛЭП, ремонты газовых труб, какие-то техногенные катастрофы - на это все денег вообще нет. И мы с этим столкнемся, с этой реальностью, когда у государства денег вообще нет", – спрогнозировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко презентовал в Верховной Раде госбюджет на 2021 год, назвав его "бюджетом возможностей".

Напомним, из-за большого количества больных нардепов пленарные заседания ВРУ отменили до 20 октября.