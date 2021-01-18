Даже сами торговцы наркотиками завидуют работникам "Нафтогаза": Политтехнолог объяснил, почему цена газа в 2021 году должна быть снижена

Тарас Загородний Скриншот видео

Чтобы урегулировать ситуацию на рынке газа, "Нафтогаз" необходимо либо ликвидировать, либо исходить из того, что он должен иметь ограниченную рентабельность

В этом году цена газа должна быть ниже, ведь летом "Нафтогаз" предлагал нам газ по 3,5 грн. за куб.м., а сегодня этот самый газ нам продают с накруткой в 200%.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Тарас Загородний.

"В этом году цена голубого топлива точно должна быть ниже. Потому что господин Коболев и" Нафтогаз", когда летом предлагали газ, цена была 3,5 гривны за куб.м. Это значит, что они уже с прибылью своей заложили туда деньги. Газ по цене не изменился, хранилище никуда не поменялось, но накрутка 200%. Извините, пожалуйста, торговцы наркотиками просто завидуют тому, что делают спекулянты с "Нафтогазом", – подчеркнул эксперт.

Следовательно, продолжил Тарас Загородний, снижение цены газа якобы на 30% на самом деле является фикцией.

По словам эксперта, тарифы на голубое топливо до тех пор не будут снижены, пока не встанет вопрос демонополизации рынка "Нафтогазом", который делает все, чтобы выкачивать деньги из бедного населения и пока не будет ликвидирован так называемый иностранный совет при "Нафтогазе".

"Что делается в "Нафтогазе", до сих пор неизвестно. Поэтому в данном случае либо "Нафтогаз" как посредник вообще не нужен, его необходимо ликвидировать, либо исходить из того, что "Нафтогаз" должен иметь ограниченную рентабельность. Экономические нормативы: 20% достаточно, чтобы предприятие нормально работало, обновляло свои фонды, чтобы у нас не взрывались газопроводы. 25% с головой хватит для того, чтобы решать вопрос! То есть, если меньше будет накруток со стороны спекулянтов "Нафтогаза", меньше потребуется расходов бюджета на субсидии. Это взаимосвязанные вещи. Это комплексный вопрос, который нужно решать. Который, к сожалению, "слуги народа" не решают и получают то, что получают", – подчеркнул Загородний.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обещал, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет помогать населению сэкономить на счетах за газ, а также напомнил, что украинцы могут самостоятельно выбрать любого поставщика газа дистанционно.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).

Как сообщали, Кабмин имеет два варианта, как снижать тарифы на газ.

Добавим, в Министерстве энергетики Украины предложили с 1 февраля создать "уязвимую" группу потребителей и уменьшить для них цены на газ.

Также сообщали, что украине проходят митинги недовольных украинцев, они требуют снижения неоправданно высоких цен на газоснабжение. Протестующие из Херсонской, Львовской, Винницкой областей и Прикарпатье отказываются платить за газ.