Даже Путин понял, что народ страдает: Власть должна вести переговоры с Россией ради благополучия украинцев, – Нимченко

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Даже Путин не устоял, он понял, что страдает народ Украины

Россия готова открыть свои рынки для сбыта украинской продукции, однако для этого властям Украины нужно вести переговоры.

Об этом в эфире в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Василий Нимченко.

Василий Нимченко напомнил, что народный депутат Украины Виктор Медведчук провел встречу не только с президентом России Владимиром Путиным, но и премьер-министром РФ, следовательно, он вел непосредственные переговоры с человеком, который отвечает за развитие экономического комплекса своей страны.

Со слов нардепа, после встречи Российская Федерация в одностороннем порядке решила вопрос снятия санкций с трех предприятий народного комплекса Украины, учитывая интересы украинского народа.

Кроме этого нардеп добавил, что Россия готова открыть свои рынки для сбыта украинской продукции, однако для этого властям Украины нужно вести переговоры.

"Для этого нужно вести переговоры. Понимаете?! Не просто "зашториться", имею в виду нашу исполнительную власть, в том числе и президента, который отвечает за внешние ведомства деятельности нашей страны, для этого нужно подниматься выше бруствера, взбираться перед своим мнением, давить себе на горло и думать о людях. И мы видели, как это делается. Путин и тот, как вы говорите, не устоял. Он понял, что страдает народ. Ведь идет речь об обращении Лиги промышленников. 140 тысяч рабочих мест! Вот что за этим стоит!"– подчеркнул Нимченко и добавил, что он очень надеется, что "Оппозиционной платформе – За жизнь" удастся разорвать эту "паутину", которую сплели украинские органы власти.

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Напомним, ранее по просьбе Виктора Медведчука Россия объявила об одностороннем снятии санкций с трех украинских предприятий.

Речь идет о Барском машиностроительном заводе в Винницкой области - одним из ведущих предприятий, которое выпускает котлы центрального отопления и другое технологическое оборудование для различных отраслей промышленности. Вторым предприятием, с которого сняли санкции, стала компания "Брацлав". Она выпускает доильные аппараты и другое оборудование сельскохозяйственного и промышленного назначения. Третьей компанией, которая снова сможет работать на российском рынке, станет Рубежанский картонно-тарный комбинат. Предприятие специализируется на производстве гофрокартона, а также основы для гипсокартона.