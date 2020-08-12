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Данилов: Украина в первую очередь будет развивать ракеты и авиацию

Алексей Данилов УНИАН

В 2020 году на сектор безопасности и обороны выделили 246 миллиардов гривен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина в первую очередь будет развивать производство ракет и авиации. Об этом сообщает Укринформ

По словам Данилова, авиация, в Украине была очень мощная, поэтому "надо срочно ставить все на свои места". 

"По развитию промышленности – это наши ракеты, второе – это наша авиация. Это две фундаментальные вещи – ракеты и авация", – подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме этого, Алексей Данилов подчеркнул, что 246 миллиардов гривен, которые в этом году выделили на сектор безопасности и обороны, - это беспрецедентная сумма за все годы независимости.

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"По тому курсу, что мы закладывали - это 10 миллиардов долларов. Но, понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть у РФ, подчеркиваю, что мы будем воевать "умом", – добавил Данилов.

Напомним, ранее в Одесской области провели испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", которые способны поражать различные корабли. Отмечается, что при условии серийного производства ракеты могут стать весомым оружием сдерживания.

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