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Дальше не пройдет: После выборов Зеленскому придется сменить Кабмин, – Дубинский

Александр Дубинский Скриншот видео

Министры Шмыгаля вообще не знают, чем они занимаются

Сразу после местных выборов власти придется избрать сильного премьера, подобрать для него команду и перезагрузить Кабинет Министров Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

Александр Дубинский отметил, что не знает ни одного сильного министра в Кабмине. По его словам, все они слабы и не дают никаких результатов на своих должностях.   

"Возьмите любого министра – от Авакова, который знает, чем он управляет и как этим управлять, и все другие. И все остальные – это слабое звено однозначно. Потому что любого министра, которого возьмете, он не понимает, чем он руководит. У него нет эффективности и нет результатов, имею в виду министров, которые пришли при Шмыгале", – сказал Дубинский и добавил, что это свидетельство слабой кадровой политики и неготовности государства, Офиса президента и парламента ставить сильных кандидатов на пост премьера и министров, которые могут показывать результаты. 

Следовательно, добавил парламентарий, сегодня пришло время сменить правительство на более профессиональное.

"Сейчас нужно принять решение, выбрать сильного премьера, подобрать для него сильную команду и перезагрузить Кабмин. Это то, что придется делать сразу после выборов. Это уже очевидно. Кто бы мне что не рассказывал, что пройдет так и дальше, то этого не будет", – сказал нардеп, отметив, что вполне очевидно, что действующий премьер-министр Денис Шмыгаль долго не задержится на посту.

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"Очевидно, что назрела ситуация, при которой Кабмин должен быть изменен. Для этого нужно сначала изменить условия работы в парламенте. То есть назрело создание коалиции, в которую, возможно, будут входить не только "слуги народа". Потому что голосов у "Слуги народа" для того, чтобы принимать сложные экономические решения, нет. То есть назрела ситуация перемен. И я думаю они состоятся", - прокомментировал политик.     

Напомним, политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что с отставки правительства может начаться роспуск Верховной Рады.

Также ранее спикер Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска парламента IX созыва. Он считает, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

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