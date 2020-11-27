"Черная пятница" на АЗС: Чашка кофе, электронные талоны и три ночи скидок

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Сети заправок подготовили владельцам автомобилей скидки и вознаграждения

Украинские сети АЗС подготовились к скидкам в "черную пятницу", которая стартовала сегодня в полночь, 27 ноября, и предлагают своим клиентам сэкономить на заправке автомобилей. Об этом сообщает "Enkorr".

Отмечается, что сеть АЗС "WOG" предлагает клиентам скачать или обновить приложение "PRIDE", в котором они смогут узнать размер своего вознаграждения. Но для ее получения необходимо будет показать QR-код в приложении оператору заправки или же заправляться с помощью сервиса "WOG PAY".

Выгода предполагает начисление бонусов на "PRIDE", но не суммируется с другими акциями, которые сейчас действуют в этой сети. Предложение действует с 21:00 27 ноября и до 6: 00 28 ноября только при наличии установленного приложения "PRIDE". При этом персональная скидка действует только на первые три заправки до 100 л.

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В то же время сеть АЗС "SOCAR" 27-28 ноября обещает угостить клиентов венским кофе от "Julius Meinl". Однако ваучер на кофе должен появиться в приложении "SOCAR level" после заправки автомобиля. Такое предложение действует один раз в день.

Кроме того, в сети можно получить в подарок коллекционную чашку, обнародовав свою фотографию с кофе "SOCAR" на страницах в Фейсбук или Instagram, обозначив ее "SOCAR Energy Ukraine" и "Julius Meinl". Авторы фотографий, которые получат наибольшее лайков до 14 января, выиграют чашку.

Также двойные скидки на топливо и до 40% скидки на более чем 200 товаров в мини-маркетах предлагает сеть АЗС "БРСМ-Нафта". Там акция будет действовать три дня подряд - с 19:00 26 ноября до 6:00 28 ноября. А при покупке товаров из категории "фаст-фуд" "БРСМ-Нафта" обещает дополнительную скидку в размере 1 грн на каждый литр горючего.

Что касается сети "U.GO" компании "Укргаздобыча", то там также обещают три дня скидок с пятницы 27 ноября до воскресенья 29 ноября включительно. Владельцы карт лояльности, которые зальют в бак своего автомобиля от 20 литров топлива, гарантированно получат скидку: от -3 грн на бензины до -2 грн на дизель и -1 грн на LPG.

Клиенты, которые не имеют карты лояльности, получат скидки от -2 грн на бензины до -1 грн на ДТ и -50 коп. на автогаз.

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В сети АЗС "Сан Оил" будут действовать три ночи скидок: 27-го, 28-го и 29 ноября с 21:00 до 7:00. В указанные часы все участники программы лояльности "Orange Club" имеют возможность приобрести любое количество горючего со скидками. Все виды бензина и дизтопливо – от 19 грн/л, а газ – от 11 грн/л. При этом акционные предложения "черной пятницы" не суммируются с другими.

Сеть АЗС "BVS" также распродает топливо в собственном мобильном приложении. 27 ноября с 00:00 до 23:59 в сети действуют электронные талоны со скидками: -3 грн на ДТ, -2 грн – на бензин и -1 грн – на автогаз. Стоимость топлива в талонах фиксирована и рассчитывается от актуальной цены на топливо АЗС №30, по состоянию на 26 ноября. Для получения скидки клиенты имеют скачать обновленный мобильное приложение, войти в личный кабинет, нажать значок "Маркет", потом "Топливный талон", и уже после этого выбрать желаемый вид топлива и литраж. Через 15 минут после оплаты талон должен появиться в личном кабинете.

На заправках "Укравтогаз" с 27-го по 29 ноября владельцы автомобилей могут получить вдвое больше CNG-бонусов при оплате банковской картой (20 коп. на каждом метре кубическом). Кроме того, компания обещает дополнительные сувениры тем, кто будет заправлять в бак от 30 м куб., но о самих подарках пока неизвестно.

В сети АЗС "Нефтек" только 27 ноября все действующие скидки по картам "Drive" увеличатся: на бензины и ДТ – в три раза, а на газ – в два.

Также известно, что сеть "ОККО" в "черную пятницу", которая у них продлится с 27-го по 29 ноября предоставляет скидку на бензин и ДТ в размере 5 грн/л, а на газ – 2 грн/л при оплате с использованием виртуальной карты в приложении "Fishka" или с помощью "OKKO PAY".

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Напомним, по состоянию на утро 27 ноября в среднем по Украине литр бензина А-95 Premium можно приобрести за 25,71 грн, тогда как литр дизтоплива и автомобильного газа стоит 23,53 и 12,68 грн соответственно. Утром самым дешевым литр бензина А-95 Premium был в Николаевской области, а самым дорогим в Житомирской – 26,39 грн.