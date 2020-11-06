Через 10 лет стоимость сельхозземли вырастет в пять раз, и это принесет $85 млрд дополнительного ВВП, - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль G7AmbReformUA

По его словам, за 29 лет свободного пользования стоимость земли была сильно занижена

Премьер-министр Денис Шмигаль ожидает, что благодаря открытию в Украине рынка земли за десять лет экономика страны получит 85 млрд долларов дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га вырастет в пять раз. Об этом он рассказал во время презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина недоиспользовала свой земельный потенциал на $85 млрд. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, значит, ее ценность была занижена в разы. За это время у государства исчезло более 5 млн га земли. Развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство замедлились на десятилетия, а частично и вовсе остановлены", - рассказал глава Кабмина.

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Он убежден, что ВВП Украины за десять лет получит до $85 млрд от развития рынка земли, а средняя стоимость земли за 1 га увеличится практически в пять раз.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в течение последних 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП из-за не реализованного потенциала.