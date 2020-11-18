Цены вырастут на все: Повышение платы за газ – лишь первый этап того, что ждет украинцев в будущем, – Сергей Лямец

Телеканал ZIK

Со временем вырастут цены и в сфере электроэнергии, водоснабжения, тепла и продуктов

Повышение цен на газ – это лишь первый этап того, что ждет украинцев в ближайшем будущем.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил украинский журналист Сергей Лямец.

"Повышение цен на газ – это лишь первый этап того, что нас ждет в ближайшем будущем. Но о том, что цена на газ будет расти, говорилось еще весной и летом. В частности летом мы вступили в эпоху, когда население платит за газ ровно столько, сколько он стоит. Так вот нас ждет то же в сфере электроэнергии, водоснабжения, тепла и продуктов", – заявил гость ток-шоу.

Вместе с тем Сергей Лямец отметил, что одной из причин роста цен в Украине на коммунальные услуги является требование Международного валютного фонда закрыть дыру в бюджете.

"Конечно, с точки зрения экономики МВФ здесь прав. Но с точки зрения обычных людей, которые с трудом закрывают и эти тарифы, конечно, это полный ужас. И вопросом номер один скоро станет вопрос субсидии, которые правительство хочет сократить", - добавил Сергей Лямец.

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Как сообщали, цена на природный газ для населения в ноябре повысилась еще на 35%.

Следует заметить, что НАК "Нафтогаз Украины" предполагает, что в течение следующих месяцев цена на газ будет снова расти.

Также напомним, что народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы" на телеканале ZIK заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" - это одна из схем, которую "крышует" непосредственно бывший вице-президент США Джо Байден.