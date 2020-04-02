Цены на российскую нефть упали до $10 за баррель: Беларусь хочет закупать по $4

Нефть. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Россия и Саудовская Аравия якобы договорились об урегулировании добычи нефти

Цена российской нефти сорта Urals упала до 10,5 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта 1999 года. Об этом сообщает российское агентство Argusmedia

Впрочем, отмечается, что правительство Беларуси хочет покупать ее еще дешевле — по 4 доллара за баррель.

Сообщается, что цены на российскую нефть начали резко снижаться на фоне новостей об обострении ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. В частности, Саудовская Аравия уже объявила о планах существенно нарастить объемы добычи, несмотря на глобальное падение спроса, связанное с пандемией коронавируса.

Одновременно сообщается, что внутри дня индекс цен на нефть начал немного восстанавливаться. В частности, этому способствовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что РФ и Саудовская Аравия вскоре договорятся о совместном регулировании нефтяного рынка.

Падение цен на российскую нефть до 10 долларов за баррель произошло на фоне переговоров между Беларусью и Россией о возобновлении поставок нефти. В белорусском правительстве уже заявили, что договорились закупать российскую нефть по 4 доллара за баррель.

"Жесткая и последовательная установка главы государства относительно покупки российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из РФ — около 4 долларов за баррель", — заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает "БелТа".

Ранее сообщалось, что спад спроса на нефть привел к избытку поставок, за что вскоре может закончиться место для хранения всех ненужных баррелей нефти, а сама нефть может снизиться в цене до нуля.