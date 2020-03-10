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Цены на нефть незначительно выросли после масштабного падения

Причиной послужила реакция трейдеров на отсутствие договоренности ОПЕК + в связи с нежеланием РФ пойти на соглашение

Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне 10 марта выросла на 6%, по данным Market Watch на 4:03 котировки достигли отметки 36,54 доллара что на 2,17 доллара больше, чем после возобновления торгов. Об этом сообщает Bloomberg

Растет и стоимость барреля техасской WTI. Майские фьючерсы выросли на 5,08%, до отметки 32,72 доллара.

Издание отмечает, что рост котировок происходит после серьезного падения (более чем на 10 долларов) в понедельник, когда снижение цен за сутки стало рекордным с 1991 года.

Причиной послужила реакция трейдеров на отсутствие договоренности ОПЕК + в связи с нежеланием России пойти на соглашение, предусматривающее значительное сокращение добычи.

Новости по теме: Новая волна мирового финансового кризиса из-за обвала мировых цен на нефть: Прогнозы и последствия

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может обрушить мировые цены на нефть.

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