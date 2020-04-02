Цены на нефть могут снизиться до нуля, - CNN

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На некоторые сорта нефти цены уже упали ниже нуля

Спад спроса на нефть привел к избытку поставок, из-за чего в скором времени может закончиться место для хранения всех ненужных баррелей нефти. Об этом сообщает CNN .

"Рынок начинает сигнализировать о том, что не только нет спроса на эту нефть, но ее просто некуда девать", - сказал старший энергетический аналитик Neuberger Berman Джефф Вилл.

Хранилища, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, корабли и трубопроводы могут могут полностью заполнить свои резервуары, чего не было с 1998 года.

Несмотря на то, что цены на нефть, такие как West Texas Intermediate и Brent торгуются от 20 долларов за баррель, некоторые региональные цены недавно упали до однозначных цифр.

Сейчас один из вариантов хранения, - это скачать всю дополнительную нефть на корабле, через что около 20% мирового парка очень крупных перевозчиков сырой нефти могут стать плавучими хранилищами. Но даже это не поглотит излишки.

Нефтяной избыток создает сценарий, когда цены на некоторые "малоизвестные" сорта нефти уже практически опустились ниже нуля. Части производителей нефти при таком сценарии придется самим платить кому-то, кто готов будет забрать топливо.

Rystad Energy заявляет, что большие остановки производства нефти начнутся в апреле и мае. Старые, менее продуктивные нефтяные скважины, скорее всего, будут закрыты первыми.

Издание отмечает, что слабый спрос, вызванный пандемией коронавируса, не будет длиться вечно. В конце концов, авиакомпании вновь поднимутся в воздух и начнут покупать реактивное топливо. Водители будут покупать больше бензина, когда вернутся к работе.

"Но до того момента нефтяная промышленность может не добывать столько нефти, сколько раньше, потому что скважины закрыты. Сегодняшний нефтяной избыток может внезапно перерасти в завтрашний дефицит нефти", - говорится в издании.

Напомним, 27 марта в мире наблюдалось подорожание нефти через обещание правительств ряда стран выделить огромные средства, чтобы ограничить экономические потери от пандемии коронавирус.