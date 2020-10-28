Цены на газ превратились в налог, но он поступает не в бюджет – еще есть "прокладка", – Ольшанский

Александр Ольшанский Скріншот із відео

Речь идет о "Нафтогазе", говорит эксперт

Цены на газ в Украине превратились в налог, но он поступает не в бюджет, поскольку существует "прокладка" в виде НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил заместитель председателя Комитета исполнительных реформ Александр Ольшанский.

Эксперт, комментируя информацию о повышении цены на газ, отметил, что стоимость голубого топлива в Украине превратилась в налог.

"Цены на газ превратились в налог, но вопрос заключается в том, что этот налог, к сожалению, поступает не в бюджет. То есть здесь нужно понимать, что между бюджетом и этим налогом существует еще "прокладка" в виде "Нафтогаза", государственного предприятия. Как этот "Нафтогаз" администрирует эти деньги?" - поинтересовался Александр Ольшанский.

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Гость ток-шоу считает, что в Украине следует избавиться от государственных предприятий.

"Суть этого вопроса очень простая - надо избавиться от государственных компаний, особенно, такого масштаба. То есть необходимо их потихоньку приватизировать и избавиться от этой всей истории", – считает заместитель председателя Комитета исполнительных реформ.

Как сообщали, украинская газоснабжающая компания НАК "Нафтогаз" обнародовала цену на газ для населения в ноябре - она выросла на 35%.

Напомним, министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева предостерег, что после взрывообразного роста цены на газ повысятся тарифы на теплоснабжение и горячую воду.