Цены на газ для населения в марте снизили до четырехлетнего минимума

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В компании отметили, что при расчете цены на газ в марте компания учла "новые рыночные обстоятельства"

По сравнению с февралем 2020 года в марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14%. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей’связей (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газзбутів и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", - сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что при расчете цены на газ в марте компания учла "новые рыночные обстоятельства".

"Оператор Газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа", - уточнили в компании.

Напомним, ранее Кабмин изменил принцип формирования цены на газ для населения.