Цены на газ будут ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, — министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Глава Минфина убежден, что с отопительным периодом сложностей не будет

В Министерстве финансов Украины спрогнозировали, что цены на газ в нынешнем отопительном сезоне будут ниже по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью the page.

Так, глава Минфина отметил, что сейчас с отопительным периодом нет сложностей. Этому способствует открытие рынка газа, благодаря которому потребители могут самостоятельно выбирать поставщиков и цену голубого топлива.

"На рынке появилось больше поставщиков газа, есть возможность решать, с кем лучше работать. Поэтому я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и есть рыночная цена", — отметил Сергей Марченко.

По его словам, сейчас рыночная цена на газ в Украине ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне. В то же время он спрогнозировал, что в дальнейшем цена на голубое топливо также не будет повышаться.

"Почему она должна повыситься? Мы на этот отопительный сезон прогнозируем более низкий уровень цен — ниже, чем в прошлом году, если считать в целом", — добавил министр.

Напомним, в Украине 1 августа заработал рынок газа для населения. Таким образом потребители могут самостоятельно выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

Недавно компания "Нафтогаз Украины" обнародовала октябрьскую цену на газ для пользователей, которые покупают газ по тарифам "Месячный" и "Годовой".