Центров принятия решений в Украине очень много, но нет центра ответственности, – экс-министр о тарифах

Иван Плачков заявил о необходимости координации тарифообразования правительством

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию и относительно ценообразования, и относительно финансового состояния предприятий топливно-энергетического комплекса и теплокоммунэнерго, необходимо, чтобы исполнительные органы власти, то есть правительство координировало эту работу.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Иван Плачков прокомментировал политику по передаче на места тарифообразования, отметив, что такое делают уже не впервые.

"То мы передавали на места и говорили, что местные органы власти не несут ответственность, они формируют низкие тарифы, они не обеспечивают себестоимость... В нашей стране сегодня для того, чтобы мы стабилизировали ситуацию и по ценообразованию, и по финансовому состоянию предприятий топливно-энергетического комплекса и теплокоммунэнерго, необходимо, чтобы исполнительные органы власти, то есть правительство координировало эту работу. На сегодня правительство не координирует, потому что сегодня одни компании подчинены ФГИУ, некоторые – Минфину, Минэкономики и так далее. Абсолютный полный хаос, и поэтому нужно, чтобы первый вице-премьер, который будет заниматься этими вопросами, который будет координировать, определять политику, в том числе, ценовую и с точки зрения надежности работы этих компаний. К сожалению, на сегодня этого нет", – сказал бывший министр.

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Иван Плачков резюмировал: "Вы знаете, что у нас произошло? Центров принятия решений очень много, но нет центра ответственности".

Напомним, министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева предостерегал, что после взрывообразного роста цены на газ повысятся тарифы на теплоснабжение и горячую воду, а программу жилищных субсидий постоянно сокращают.

Как сообщали, эксперты считают, что власти перекладывают ответственность за непопулярные решения по повышению тарифов на тепло и воду на регионы.