Цена на нефть Brent упала более чем на 7%

Цены на нефть Фото из открытых источников

Падение связано с ожиданием встречи ОПЕК+

Цена на нефть марки Brent упала на 7,2% по состоянию на вечер. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, стоимость ближайшего фьючерса на нефть этой марки снизилась до 32,43 доллара за баррель.

Отмечается, что падение цен произошло на фоне новости о переносе экстренной встречи крупнейших производителей нефти. Следовательно, сначала видеоконференция министров стран ОПЕК+ была запланирована на 6 апреля, однако экстренный саммит был перенесен по техническим причинам. Встречу крупнейших производителей нефти инициировала Саудовская Аравия, которая является крупнейшим производителем среди стран, входящих в ОПЕК.

Заметим, что группа ОПЕК+ работает над соглашением о сокращении общего объема добычи примерно на 10% от мировых поставок или на 10 млн баррелей в день.

Сегодня утром цены на нефть снизились после того, как Саудовская Аравия и Россия отложили встречу, на которой должны обсудить сокращение производства. Сообщалось, что нефть марки Brent упала на 1,9% до 33,45 долларов за баррель, нефть WTI подешевела на 3,5%, до 27,35 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что цена российской нефти сорта Urals упала до 10,5 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта 1999 года. Беларусь заявила, что готова покупать российскую нефть по 4 доллара.