Цена на газ должна быть экономически обоснована, - Колтунович сообщил о законодательной инициативе оппозиции

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Стоимость газа сегодня – это абсолютно неприемлемые цифры, подчеркнул нардеп

Высокая цена на газ потянет за собой рост тарифов на другие коммунальные услуги. Представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" подали законопроекты, чтобы цена на газ составляла от 2,5 грн – максимум до 4 грн за кубический метр.

Об этом во время брифинга в Николаеве, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Колтунович.

Народный депутат обратил внимание на стоимость голубого топлива в Николаевской области, отметив, что она – самая высокая в Украине.

"Что для меня было удивительно, и пусть Николаев это знает, что в Николаевской области, в городе Николаев, самая высокая цена на газ по всей Украине. На сегодняшний день это в ноябре сейчас будут платежки 10 грн 40 коп. за куб или 10 400 за тысячу кубов. Такого нигде нет в Украине. Разве у нас Николаевская область самая богатая в плане диференциации доходов? Конечно же, нет", - сказал Александр Колтунович.

Парламентарий предостерег, что высокая цена на газ потянет за собой рост тарифов на другие коммунальные услуги – отопление, горячее водоснабжение, и сообщил о законодательной инициативе представителей оппозиции.

"Что такое цена на газ? Цена на газ - это отопление, горячее водоснабжение. Это чревато очередным ростом тарифов. Это абсолютно неприемлемые цифры, и в этом плане наши депутаты как раз от "Оппозиционной платформы - За жизнь", в частности и я, мы подготовили законопроекты, чтобы цена на газ была от 2,5 - максимум до 4 грн за куб, но никак не 10. То есть это в два с половиной, а то и в четыре раза меньше, чем то, что платят сейчас, в ноябре месяце, и, возможно, будет больше", – сказал Александр Колтунович.

Нардеп сообщил, что проекты законов прошли парламентские комитеты, поэтому сейчас представители оппозиции будут "дожимать" власть, чтобы их принять и чтобы в Украине были экономически обоснованные тарифы на газ.

Добавим, сегодня в Николаеве жители вышли на акцию протеста против повышения коммунальных тарифов.

Напомним, в Украине за октябрь количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, выросло до 60 процентов по сравнению с предыдущими периодами.

Добавим, по состоянию на 12 ноября из-за больших долгов отопительный сезон был заблокирован для жителей 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях.