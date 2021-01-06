Цена биткойна впервые превысила 35 тысяч долларов

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Только в январе 2021 года биткойн вырос более чем на 20%

Цена криптовалюты биткойн обновила свой исторический максимум. Сейчас она превысила отметку в 35 тысяч долларов. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, только в январе 2021 года биткойн вырос более чем на 20%. Таким образом, для криптовалюты начало нового года ознаменовалось очередным рекордом.

В частности, цифровая валюта выросла более чем на 800% с середины марта 2020 года.

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Напомним, 2 января, криптовалюта биткойн два раза за день обновила исторический максимум, "перевалив" за отметку в 30 тысяч долларов. В частности, за сутки криптовалюта подорожала на 6,2%.

К слову, недавно основатели криптовалютной биржи Gemini миллиардеры Тайлер и Кэмерон Винклвосс спрогнозировали, что курс биткойна превысит 500 000 долларов, а в мире сохранится неравенство по использованию цифровых активов.