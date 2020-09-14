Бюджет должен быть сбалансированным: В "Слуге народа" анонсировали "огромную дискуссию"

Александр Качура Фото из открытых источников

Для того, чтобы наработать документ, который устроит весь парламент, заявил Александр Качура

Государственный бюджет на 2021 год в парламенте будут принимать с огромной дискуссией.

Об этом во время брифинга после заседания парламентской фракции партии "Слуга народа" заявил народный депутат от монобольшинства Александр Качура.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Александр Качура отметил, что во время заседания фракции обсуждали проект государственного бюджета на 2021 год.

"В рамках того роста заболеваемости COVID-19 - недостаточное финансирование, надо больше выделять средств. И вопрос обороны - учтен, вопрос социальных стандартов, повышение прожиточного минимума и пенсий – учтены, но, мне кажется, бюджет должен быть более сбалансированным, и мы продолжим эти дискуссии, однозначно. То есть в этом году не надо рассчитывать, что бюджет примут так вот, днем и без каких-либо дискуссий. Будет огромная дискуссия, будет каждый предлагать и отстаивать свои позиции. И после того будет уже тот документ, который устраивает весь парламент", – заявил Александр Качура.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

В Министерстве финансов Украины назвали основные показатели государственного бюджета на 2021 год.