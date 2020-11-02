Бюджет будет фикцией, примут его, "ломая копья", – эксперт

Юрий Дудкин, военный историк, журналист. Фото warfiles.ru

В Государственном бюджете должны предусмотреть курс гривни, какое будет будущее и все риски

В Госбюджет должны заложить все риски, в том числе и COVID-19. Но правительство этим не обеспокоено. Поэтому бюджет, как всегда, будет фикцией, и примут его, "ломая копья".

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политический эксперт Юрий Дудкин.

Комментируя вопрос ведущего, почему власть до сих пор не пересмотрела расходы на медицину, в частности, на борьбу с COVID-19, эксперт заметил: когда количество больных коронавирусом в Украине будет больше, чем 25 тысяч, министр здравоохранения, как обычно, будет выходить к камерам и объявлять на всех телеканалах какие-то цифры.

"Антирекорды, рекорды, и так далее. То есть вместо того, чтобы сохранить хоть какой–то генофонд Украины, чтобы люди не умирали, а у нас нет полноценной картины о том, на сколько у нас увеличилась смертность, мы слышим хорошие слова", - подчеркнул Юрий Дудкин.

По его убеждению, и Государственный бюджет на 2021 будет "фикцией", а борьба с COVID-19 не будет в приоритете государства.

"Государственный бюджет - это своего рода смета. Там должны предусмотреть курс гривни, какое вообще будет будущее, все риски должны заложить в государственный бюджет, в том числе и COVID-19. Это самая опасная на сегодня вещь, после войны на востоке Украины. Но, тем не менее, правительство этим не обеспокоено. То где мы будем брать эти деньги? А тут еще задумали покупать американские F-35, понимаете! Это вообще на грани какой-то фантасмагории! Поэтому бюджет как всегда будет фикцией. Примут его, "ломая копья", – заявил военный эксперт.

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Напомним, 29 октября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета может рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2021 год в начале следующей недели.