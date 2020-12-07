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Бюджет-2021: в "Слуге народа" рассказали, когда будет решен вопрос о созыве внеочередной сессии ВРУ

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Необходимого количества подписей парламентариев на данный момент нет, говорит Даниил Гетманцев

150 подписей нардепов для созыва внеочередного заседания ВРУ, чтобы принять проект государственного бюджета на 2021 год, пока нет. Вероятно, сегодня до конца дня этот вопрос будет решен.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий отметил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины необходимо для принятия проекта государственного бюджета на 2021 год, поскольку к главному финансовому документу страны привязаны местные бюджеты.

"На прошлой неделе мы обсуждали эту перспективу, и практически все согласились, что внеочередное должно быть, и это надо для страны. Мы готовы собраться в любой момент", – отметил нардеп.

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Даниил Гетманцев добавил, что продолжаются дискуссии вокруг этого вопроса. По его словам, 150 подписей нардепов для созыва внеочередного заседания ВРУ пока нет.

"Я думаю, что сегодня до конца дня этот вопрос будет решен", – убежден нардеп.

Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В частности, в доработанном документе доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Раньше Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта государственного бюджета на 2021 год.

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