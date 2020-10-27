Бюджет-2021 будет дискриминационный – проблемы будут решать урезанием местных бюджетов, – экономист

Апостроф

Власть будет пытаться создать иллюзию неуспешности оппозиционных сил, победивших на выборах в местные советы, отметил Алексей Кущ

Государственный бюджет на 2021 год будет дискриминационный для местных бюджетов, проблемы будут решать их урезанием и за счет сокращения субвенций.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический эксперт Алексей Кущ.

Гость студии напомнил, что главный финансовый документ страны на текущий год называли дискриминационным для местных бюджетов.

"Бюджет 2020 года уже называли дискриминационным для местных бюджетов: значительная часть ресурсов не была перераспределена на места, в том числе, за счет различных налоговых изменений. Местные бюджеты тогда лишились десятков миллиардов гривен", – отметил Алексей Кущ.

Эксперт прогнозирует, что следующий год для местных бюджетов будет не лучшим.

"Следующий, 2021 год - это будет бюджет еще более дискриминационный. Я думаю, что все проблемы, которые накопятся к тому времени в экономике, будут решаться как раз за счет урезания местных бюджетов, за счет сокращения тех государственных субвенций, перераспределений, которые будут происходить в рамках государственного бюджета. То есть возможно, что еще больше финансовые ресурсы местных советов будут ограничены, потому что там победили оппозиционные силы, и власть будет пытаться создать иллюзию неуспешности оппозиционных сил и неуспешности их модели управления городами или отдельными территориальными громадами", – сказал Алексей Кущ.

Напомним, ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявлял, что Верховная Рада Украины должна принять проект государственного бюджета на 2021 год в целом до 1 декабря.

Добавим, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада начнет рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2021 год на ближайшей пленарной неделе.