Бурмич: Власти весь год пытались цинично одурачить свой народ и мировое сообщество

Анатолий Бурмич Фото из открытых источников

Весь 2020 год президент Украины Владимир Зеленский и "слуги народа" отчитывались о мнимых достижениях, стараясь прикрыть ими реальные провалы. Об этом в своем блоге написал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич.

"Мы прожили еще один год под руководством президента Зеленского и его "слуг народа". Все подводят итоги работы власти в этом году, мне тоже хотелось бы сказать по этому поводу несколько слов. Если коротко, то: "Слава богу, что выжили!" Президент и представители власти рассказывают о каких-то достижениях своей работы, о каких-то плюсах... Где они это берут - или не понимают, или настолько циничны и продажны, что пытаются и надеются в очередной раз одурачить свой собственный народ и даже мировое сообщество?" - возмутился политик.

Он напомнил, что июльский мир на Донбассе принес не Зеленский - его настоятельно попросила об этом президент Швейцарии. Но и это к концу года Зеленский свел на нет, заведя в тупик минский и нормандский процессы, признанные во всем мире как единственный путь, ведущий к миру на Донбассе.

"Власть ставит себе в заслугу открытие рынка земли, но при этом через референдум не спросила мнение народа, не навела порядок в кадастре, не создала земельный банк, не защитила особо ценные черноземы, уравняв их по возможностям продаж с песчаниками, фактически разрешила продажу земли иностранцам... Это не только неконституционно, но и преступно! Медицинская реформа имени Супрун не остановлена, а лишь из-за коронавируса временно приостановлена. Последствия действий Супрун мы видим в наших больницах. Деньги, которые были выделены для борьбы с пандемией и увеличения оплаты врачам, благополучно разворованы через асфальтные схемы. Но для власти это большое достижение", - констатировал парламентарий.

По его словам, тарифы из-за воровства, поставок по тройным ценам комплектующих для энергопроизводителей, схем типа "Роттердам+", "Дюсельдорф+" рекордно выросли.

"А реформа правоохранительной системы? Уже при Зеленском уничтожена Генпрокуратура как главный надзирающий орган, уволены лучшие специалисты, в результате сотни уголовных дел лишились процессуального сопровождения. В Украине некому документировать экономические преступления, разворовывание бюджета по причине ликвидации ревизионных и инспекционных органов, которые могли отследить все проводки, провести встречные проверки и установить лицо, присвоившее бюджетные деньги. Мои слова ярко подтверждает работа НАБУ по уголовному делу, связанному с формулой "Роттердам+", по которому провели 60 экспертиз, а главную не смогли... Это не реформа правоохранительных органов! Это подрывная работа против основ государства!" - подчеркнул народный депутат.

Зато, уверен он, мы укрепили внешнее управление, добавив к G7, посольству США, МВФ еще и Ми-6.

"И, наконец, вишенка на торте! Бюджет на 2021-й год, в котором мы зарабатываем только 30%, а 70% должны одолжить по внутренним и внешним займам, а отдать по долгам 40%! Это не бюджет - это ПИРАМИДА!!! Вот такие достижения президента Зеленского и "слуг" в 2020 году. ПОЗОР!!! Единственное, что может порадовать думающих украинцев, - это падение доверия и рейтингов президента и "слуг народа". На конец года наша партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверенно вышла на первое место, с чем я и хочу поздравить всех однопартийцев и верящих в нас граждан Украины!" - резюмировал Анатолий Бурмич.