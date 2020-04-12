Будет ли дефицит хлеба в Украине: В Минэкономики дали ответ

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В министерстве уверяют, что Украина будет иметь 3 млн тонн пшеницы – это в 2 раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит стране продовольственную безопасность

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что дефицита хлеба в Украине не будет.

Об этом стало известно из сообщения на его странице в Facebook.

Отмечается, что две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы.

Как объясняет министр, это означает, что до того, как начнет поступать новый урожай, в стране будет 3 миллиона тонн пшеницы, а это в 2 раза больше, чем в прошлом году.

По словам Петрашко, это полностью обеспечит стране продовольственную безопасность.

"Сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильна и контролируема", - добавил он.

Отдельно министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства прокомментировал вопрос роста цен.

Он отметил, что в первую очередь причины повышения цен имеют сезонный характер, а также обусловлены девальвацией и спекуляциями.

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"Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе - это девальвация, которая происходит с валютой. Третья причина - это спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают", - отметил Петрашко.

Как стало известно ранее, 2 апреля Кабмин запретил экспорт гречки до 1 июля.

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Кроме этого, сообщалось, что недавно столичные супермаркеты начали снижать наценку на продукты первой необходимости.