Бойко: Власть приняла бюджет для себя и кредиторов, а не для людей

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть приняла бюджет для себя и кредиторов, а не для людей. Об этом во время брифинга в Верховной Раде после голосования изменений в Государственный бюджет на 2020 год заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, сообщает пресс-служба соответствующей политсилы.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовала против предложенных властью изменений в бюджет. "Единственное, что там можно было поддержать – это увеличение расходов на медицину. Всё остальное – лишь имитация заботы о людях. С коронавирусом и кризисом предлагается бороться за счет граждан, а все внешние выплаты осуществлять в полном объеме, хотя это полностью противоречит тому, что сейчас делают все страны мира", – отметил Юрий Бойко.

"Покромсали социальные выплаты и сделали всё, чтобы удовлетворить внешних кредиторов. Это не государственническая позиция и она не отвечает суровым реалиям дня", – сказал Сопредседатель партии.

Политик подчеркнул, что сейчас нужно было провести реструктуризацию внешних долгов и эти средства направить на поддержку медучреждений, помощь реальному сектору экономики и промышленности, а также социальную защиту людей. "Но сделали с точностью до наоборот. Например, на борьбу с безработицей выделили только 7 млрд грн., а на обслуживание долгов запланировано 144 млрд грн.", – возмутился парламентарий.

"Изменения в бюджет разрабатывались втихомолку, даже не приглашали Бюджетный комитет. Затем вынесли на рассмотрение и сказали – поддержите, потому что это нужно для государства. На самом деле это нужно для внешних хозяев нынешней власти", – резюмировал Юрий Бойко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала Антикризисный план действенных мер для комплексной защиты врачей, социальной помощи гражданам и поддержки национальной экономики. В частности, предлагается сократить расходы на чиновников и силовиков, заморозить финансирование неприоритетных статей бюджета на сумму более 130 млрд грн.

Увеличить финансирование медицины на 100 млрд грн., программ социальной защиты граждан – почти на 90 млрд грн., поддержку экономики и регионов – на 25 млрд грн.; и многие другие антикризисные меры.

Этот план с общим бюджетом более 210 млрд грн. позволит не только поддержать сейчас медицинскую отрасль, но и сохранить рабочие места, не допустить кризиса в экономике.