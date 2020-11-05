Бойко: Власть, принимающая бюджет полицейского государства в условиях эпидемии, кризиса и обнищания людей, должна уйти

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В проекте бюджете от власти на 2021 год нет ни помощи гражданам, ни поддержки реального сектора экономики – урезаны или заморожены практически все государственные программы. За такой бюджет фракция ОПЗЖ голосовать не будет. Об этом в комментарии журналистам 5 ноября заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба партии.

"Понятно, что в таком виде бюджет, который увеличит выплаты силовым структурам, Офису президента, Верховной Раде и практически замораживает или уменьшает социальные выплаты, мы не поддержим. Ни одно из наших предложений, которые касаются усиления социальной защиты, увеличения социальных выплат и поддержки людей, не были приняты", – подчеркнул политик.

При необходимых как минимум 52 млрд гривен только на борьбу с эпидемией медицина получила 1,8 млрд. На финансирование обороны и правопорядка в 2021 году будет выделено почти в 1,7 раза больше, чем на здравоохранение (156,1 млрд грн.), в 1,5 раза больше, чем на образование (173,8 млрд. грн.), - привел цифры народный депутат.

Также, по словам Юрия Бойко, в проекте бюджета-2021 сокращены все государственные программы.

"Достаточно сказать об агропромышленном комплексе. На поддержку села заложили 4,5 млрд грн., такая же сумма была заложена в прошлом году. И это без учета инфляции. И конечно, это ни в какой мере не сравнимо с теми льготами, которые были у фермеров, когда действовал возврат НДС и они могли его использовать для пополнения оборотных средств. И таких примеров масса", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко подчеркнул, что власть, похоже, понятия не имеет, как живет страна, как выживают люди.

"В стране бушует эпидемия, экономический и политический кризис, а власть предлагает принять бюджет полицейского государства с полным игнорированием нужд и потребностей граждан. Это абсолютно неразумный и антисоциальный бюджет консервации бедности. Никакого реального увеличения доходов в нем нет, реальной поддержки людей, бизнеса и промышленности нет. И это одна из главных причин, почему фракция ОПЗЖ такой бюджет поддерживать не будет", - сказал Сопредседатель "Оппозиционнаой платформи - За жизнь".

Он подчеркнул, что это правительство провалило всё: от борьбы с эпидемией до экономики в целом.

"Они продемонстрировали свою полную несостоятельность в борьбе с эпидемией. Они не профессиональны и беспомощны в решении управленческих и экономических вопросов. Поэтому мы считаем, что такое правительство должно быть отправлено в отставку, как и этот парламент, который, кроме скандалов, коррупции и антинародных решений не в состоянии ничего делать для страны и людей. Украине нужен парламент мира и правительство, способное вывести страну из кризиса", – резюмировал Юрий Бойко.