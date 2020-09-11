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Большинство украинцев оказалось вне субсидий, - Алексей Дорошенко

Алексей Дорошенко Скриншот видео

Эксперт говорит, что с каждым годом слово "субсидия" теряет свой смысл

За последние несколько лет в Украине наблюдается тенденция к уменьшению субсидий и сокращение количества субсидиантов: сегодня средняя сумма выплат составляет 250 гривен, а большинство украинцев оказалось вне субсидий.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Алексей Дорошенко отметил, что по состоянию на сегодня средняя сумма субсидий в Украине составляет 250 гривен. Эксперт отметил, что с каждым годом слово "субсидия" теряет свой смысл: ранее субсидии действительно помогали гражданам, они даже отказывались от помощи для того, чтобы не потерять субсидию. Однако три года назад субсидии начали уменьшать, потом многим людям отказали в ее получении, напомнил гость студии.

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"На сегодня мы видим, что субсидия при росте стоимости газа и сумма в бюджете – 47 миллиардов, фактически это означает, что большинство людей вообще вне субсидий", – сказал Алексей Дорошенко.

Эксперт резюмировал: "Когда мы говорим о поддержке населения через механизм субсидий, его необходимо возвращать, он на сегодня фактически отсутствует".

Напомним, Кабинет министров одобрил выделение жилищных субсидий категории граждан, потерявших работу из-за введения карантина.

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