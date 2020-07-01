Более 50% украинцев зарабатывают до 5 тыс. грн в месяц, - Госстат

Более 12 тыс. грн в месяц зарабатывают лишь 3% украинцев

В 2019 году в 50,5% работающего населения Украины максимальная заработная плата составляла 5 тыс. грн на месяц. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, 20,6% украинцев зарабатывают от 4 до 5 тыс. грн, 19,2% - от 3 до 4 тыс. грн и в 10,7% украинцев месячный заработок составляет менее 3 тыс. грн.

В Госстате отметили, что зарплту от 5 до 6 тыс. грн в месяц получают 16,6% населения, а от 6 до 7 тыс. грн - 10,4% украинцев.

Месячные доходы остальных украинцев распределились следующим образом:

7-8 тыс. грн - 7,9%;

8-9 тыс. грн - 4,6%;

9-10 тыс. грн - 3,2%;

10-11 тыс. грн - 2,3%;

11-12 тыс. грн - 1,5%.

По данным Госстата, более 12 тыс. грн в месяц зарабатывает лишь 3% населения.

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