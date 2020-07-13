Более 50% немецких компаний хотят сохранить возможность работы из дома после пандемии

Из открытых источников

Также 75% компаний рекомендуют своим сотрудникам работать из дома

Более половины немецких компаний хотят оставить для своих работников возможность дистанционной работы и после завершения эпидемии коронавирус. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на результаты опроса бизнеса от Ifo Institute .

Отмечается, что 54% компаний, которые приняли участие в опросе, после завершения эпидемии планируют чаще использовать дистанционную работу, чем раньше.

В свою очередь, 75% участников опроса ответили, что в последние месяцы рекомендовали своим сотрудникам работать из дома.

"Для многих компаний такое приспособление требовало значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру и новые коммуникационные технологии. Поэтому очень вероятно, что эта реорганизация работы не будет полностью отменена", - отмечает соавтор исследования Оливер Фальк.

К эпидемии коронавирус практика дистанционной работы в Германии была не особо распространенной.

Хотя около 56% работников по характеру своей занятости могли бы временно работать не из офиса, лишь половина из них иногда работали дистанционно.

Вместе с тем, отмечают авторы исследования, полный переход на дистанционную работу остается маловероятным. Скорее всего, компании применят гибридную модель, которая будет балансировать работу с офиса и из дома.

В исследовании также указывают на корреляцию между возможностью дистанционной работы и уровнем квалификации и дохода работников: те, кто имеет низкую квалификацию и ниже доходы, с меньшей вероятностью могут работать из дома.

Ранее Федеральное статистическое управление Германии подтвердило резкий спад немецкой экономики в первом квартале через пандемию коронавирус.