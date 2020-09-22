Благодаря тому, что Украина продает продукты, она пережила кризис лучше, чем РФ, – Охрименко

Александр Охрименко Скриншот видео

Наша страна продает то, что пользуется спросом, подчеркнул президент Украинского аналитического центра

Благодаря тому, что Украина продает продукты питания, она пережила кризис лучше, чем РФ, которая продает нефтепродукты.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Гость студии отметил, что продажа Украиной на экспорт сырья – это не так уж и плохо.

"Что продает Украина? Продукты питания. У нас экспорт упал на 6 процентов. В России – на 28%, в Германии - почти на 30%. Неужели вы не понимаете, что благодаря тому, что мы продаем питание, мы пережили кризис лучше. Падение на 6 процентов - это мизер. Мировая экономика упала на 22%! Как вы не понимаете, мы продаем то, что имеет спрос", – подчеркнул президент Украинского аналитического центра.

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Как сообщали, Украина и Турция перезагрузили переговорный процесс относительно соглашения о зоне свободной торговли.

Ранее сообщалось о том, что Европейская комиссия одобрила предложения, которые направлены на увеличение торговли между Евросоюзом и странами Региональной конвенции пан-евро-средиземноморского (PEM) региона. В двадцатку стран Конвенции PEM вошла и Украина.