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Биткойн снова преодолел историческую отметку: Криптовалюта стоит более 37 тысяч долларов

Биткоин

За последние сутки биткойн подорожал на 9,06%

Цена криптовалюты биткойн продолжает расти и установила новый исторический максимум, превысив 37 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Как отмечается, по состоянию на утро 7 января, цифровая валюта торгуется на уровне 37 294 долларов. За последние сутки биткойн подорожал на 9,06%, рыночная капитализация составляет 693,01 млрд долларов.

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Напомним, вчера, 6 января, сообщалось, что Bitcoin установил очередной рекорд на торгах, впервые превысив 35 тыс. долларов.

К слову, 2 января, криптовалюта биткойн два раза за день обновила исторический максимум, "перевалив" за отметку в 30 тысяч долларов. В частности, за сутки криптовалюта подорожала на 6,2%.

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