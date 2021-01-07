Биткойн снова преодолел историческую отметку: Криптовалюта стоит более 37 тысяч долларов
За последние сутки биткойн подорожал на 9,06%
Цена криптовалюты биткойн продолжает расти и установила новый исторический максимум, превысив 37 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
Как отмечается, по состоянию на утро 7 января, цифровая валюта торгуется на уровне 37 294 долларов. За последние сутки биткойн подорожал на 9,06%, рыночная капитализация составляет 693,01 млрд долларов.
Напомним, вчера, 6 января, сообщалось, что Bitcoin установил очередной рекорд на торгах, впервые превысив 35 тыс. долларов.
К слову, 2 января, криптовалюта биткойн два раза за день обновила исторический максимум, "перевалив" за отметку в 30 тысяч долларов. В частности, за сутки криптовалюта подорожала на 6,2%.