Биткоин второй раз за день обновил исторический максимум, "перевалив" за 30 тысяч долларов

За сутки криптовалюта подорожала на 6,2%

Криптовалюта биткоин сегодня, 2 января, второй раз за день обновила исторический максимум, "перевалиши" за отметку в 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Отмечается, что за последние сутки биткоин подорожал на 6,2%, а общая капитализация достигла 580,2 миллиарда долларов. По состоянию на 16:50 2 января один биткоин стоит 31 218 долларов США.

Напомним, стоимость биткоина сегодня утром обновила исторический максимум, достигнув отметки в 29 837 долларов. Тогда стоимость криптовалюты подскочила на 2,51%.

В прошлый раз биткоин побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда стоимость криптовалюты превысила 29,05 тысячи долларов. Перед этим, в конце декабря, курс биткоина обновил исторический максимум, "перевалив" за 27 тысяч долларов.

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Недавно основатели криптовалютной биржи Gemini миллиардеры Тайлер и Кэмерон Винклвосс спрогнозировали, что курс биткоина превысит 500 000 долларов, а в мире сохранится неравенство по использованию цифровых активов.