Биткоин снова обновил исторический максимум: сколько стоит криптовалюта

Биткоин

Стоимость уже составляет более 27 тысяч долларов

Курс криптовалюты биткоин продолжает активный рост и вновь обновил исторический максимум, "перевалив" за 27 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Coindesk.

Согласно показателям по состоянию на 11:20 27 декабря, криптовалюта стоит 27 668 тысяч долларов.

Известно, что курс криптовалюты на других площадках может отличаться. Это связано с отсутствием централизованной системы электронных торгов биткоином.

Напомним, несколько дней назад стоимость биткоина установила новый исторический рекорд, впервые превысив показатель в $24 тысячи. В начале 2019 года за один биткоин предлагали менее 5 тысяч долларов.

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Ранее основатели криптовалютной биржи Gemini, миллиардеры Тайлер и Кэмерон Винклвосс, заявили, что курс биткоина превысит $500 000. Также они подчеркнули, что в мире сохранится неравенство по использованию цифровых активов.