Биткоин обновил собственный исторический максимум: Сколько теперь стоит криптовалюта

Биткоин

В течение года стоимость криптовалюты выросла более чем на 170%

Криптовалюта биткоин сегодня, 16 декабря, обновила собственный исторический максимум и теперь торгуется на отметках выше 20 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Отмечается, что по состоянию на 17:00 по киевскому времени котировка криптовалюты составляет почти 20,7 тысяч долларов. В течение последних суток биткоин подорожал больше, чем на 6,9%.

Известно, что вчера, 15 декабря, подорожание биткоина спрогнозировал автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. Он призвал свои подписчиков покупать криптовалюту до пересечения отметки в 20 тысяч долларов. Также он добавил, что в ближайшем будущем биткоин может подорожать до 50 тысяч долларов.

В целом в этом году биткоин вырос более чем на 170%. Это объясняют спросом со стороны крупных инвесторов, вероятной устойчивостью к инфляции и ожиданиями, что эта криптовалюта впоследствии станет основным платежным средством.

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Напомним, недавно основатели криптовалютной биржи Gemini, миллиардеры Тайлер и Кэмерон Винклвосс, заявили, что курс биткоина превысит $500 000. Также они подчеркнули, что в мире сохранится неравенство по использованию цифровых активов.