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Биткоин обновил исторический максимум и приближается к отметке 30 тысяч долларов

Биткоин

За 24 часов стоимость криптовалюты подскочила на 2,51%

Стоимость биткоина 2 января обновила исторический максимум, достигнув отметки в 29 837 долларов.  Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

Так, в течение последних 24 часов стоимость криптовалюты подскочила на 2,51%. При этом общая капитализация биткоина достигла 554,54 миллиарда долларов.

coindesk

Отметим, в прошлый раз биткоин побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда стоимость криптовалюты превысила 29,05 тысячи долларов. Перед этим, в конце декабря, курс биткоина обновил исторический максимум, "перевалив" за 27 тысяч долларов. 

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Напомним, недавно основатели криптовалютной биржи Gemini миллиардеры Тайлер и Кэмерон Винклвосс спрогнозировали, что курс биткоина превысит 500 000 долларов, а в мире сохранится неравенство по использованию цифровых активов. 

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