Без разрешения народа, государство не имеет права распоряжаться землей, – Загородний

Народний депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – По жизни") Юрий Загородний ZIK

"Есть земля – есть государство. Нет земли – нет государства"

Без разрешения украинского народа, власть не имеет права распоряжаться главным национальным богатством страны – землей.

Об этом во время включения в эфире программы ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний.

Нардеп отметил, что позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь" в отношении земельного закона является однозначной: Землю нельзя продавать без мнения народа.

"Мы выступаем за то, что при рассмотрении законопроекта о землю нужно было придерживаться Конституции Украины, декларации о Государственном суверенитете Украины. Потому что раздел 6 Декларации о государственном суверенитете четко говорит, что земля является материальной основой государственного суверенитета Украины. Если есть земля, есть государство. Нет земли – нет государства. Статья 5 Конституции Украины говорит о том, что единственным носителем суверенитета государственной власти Украины является народ. Статья 13 Конституции говорит, что вся земля принадлежит украинскому народу. А статья 14 говорит о том, что главное богатство Украины, которое принадлежит народу, – земля, находится под охраной государства", – сказал Юрий Загородний.

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Так, добавил народный избранник, без разрешения украинского народа власть не имеет права распоряжаться главным национальным богатством – землей.

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"Она должна спросить разрешение украинского народа, проведя референдум. И власть не захотела этого сделать. Это уже нарушение Конституции Украины", – подчеркнул Задорожний.

Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

Голосование состоялось в 00:42 31 марта во время внеочередного заседания ВРУ. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, который отсутствовал во время рассмотрения поправок.

Несмотря на предостережения оппозиционных депутатов не распродавать землю во время пандемии коронавирус и мирового экономического кризиса, в зале нашлось 259 голосов "за".