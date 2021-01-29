Байден планирует пересмотреть торговое соглашение Трампа с Китаем

Джо Байден REUTERS

В Байдена отметили, что все, что ввела предыдущая администрация, пересматривается

Администрация нового президента США Джо Байдена планирует пересмотреть отношения между Вашингтоном и Пекином относительно первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, которое подписал предыдущий президент Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Все, что ввела предыдущая администрация, пересматривается, поскольку это касается нашего подхода к национальной безопасности", - пояснила она.

Псаки подчеркнула, что администрация Байдена была сосредоточена на подходе к отношениям США и Китая "с позиции силы". Это означает, что Вашингтон будет координировать и общаться с нашими союзниками и партнерами о том, как США будут работать с Китаем.

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