Банки в ноябре значительно снизили депозитные ставки для населения. Главные цифры

В Украине банки снизили ставки по депозитам Фото из открытых источников

Ставки по новым депозитам для населения в валюте в прошлом месяце снизились с 1,3% до 1,2%

В ноябре текущего года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,2% годовых. Это на 0,7 п. п. ниже, чем в октябре (8,9%).

Так, по данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за ноябрь снизились с 1,3% до 1,2%.

В то же время ставки по гривневым депозитам для предприятий не изменились - 3,8% годовых, по валютному выросли с 1,1% до 1,4 годовых.

Фото - НБУ

Депозитный портфель банков в прошлом месяце вырос на 0,5% до 1 296 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 1,0% до 656 млрд грн, предприятий вырос на 0,1% до 617 млрд грн.

Фото - НБУ

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Напомним, ранее председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о снижении средневзвешенной стоимости срочных депозитов на 4,3 процента в гривне и на 1,7 процента в иностранной валюте.

Как сообщалось, в октябре банки также снижали депозитные ставки для населения. В частности, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,9 процента годовых, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в сентябре.