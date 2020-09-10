Банки снизили ставки по депозитам для населения

В августе банки снизили ставки по депозитам для населения Фото из открытых источников

В августе 2020 года ставки по новым депозитам в гривне населения составили 9,4 процентов годовых

Украинские банки в августе 2020 года снизили процентные ставки по новым депозитам в гривне для населения на три процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Как отмечается, в течение прошлого месяца ставки на новыми депозитам в гривне для населения составляли 9,4 процентов годовых, в июле этого же года они составили 9,7 процентов. Тогда как в валюте ставки снизились с 1,5 процентов до 1,4.

По данным Нацбанка, в августе 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 4,5 процентов до 4,0 годовых. Однако, по валютным - произошел рост с 1,3 до 1,5 процентов годовых.

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Заметим, депозитный портфель банков в августе этого года не изменился и составляет 1 226 млрд грн. Однако, для населения он сократился на 0,5 процентов до 629 млрд грн, для предприятий наоборот вырос на 1 процент - до 574 млрд грн.

Напомним, в июле украинские банки также снижали средние процентные ставки по новым депозитам в гривне для населения. В частности, по сравнению с июнем этого года, снижение произошло на 1,1 процентный пункт.